شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تفوز بعضوية تنفيذي «علوم المحيطات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فازت المملكة بعضوية المجلس التنفيذي للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات، إثر انتخابها من قبل الدول الأعضاء في المجلس التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، خلال اجتماعهم المنعقد الأسبوع الماضي في العاصمة الفرنسية باريس.

ويأتي فوز المملكة امتدادا لاهتمام القيادة بكل ما من شأنه أن يحافظ على نُظمها البيئية المختلفة، حيث ستعزز عضويتها في هذا المجلس التعاون الدولي متعدد الأطراف في سبيل تطوير الأبحاث والدراسات في علوم البحار والمحيطات وتبادل الخبرات فيها.

يذكر أن المملكة تعدّ من أهم الدول التي لديها سفن بحثية متخصصة في علوم البحار في البحر الأحمر والخليج العربي، ومنها السفينة البحثية «العزيزي» والسفينة البحثية «علوم البحار»، كما تم مؤخرا إطلاق سفينة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للأبحاث العلمية من ميناء الجبيل، والمخصصة لخدمة البحث العلمي في البيئات البحرية للبحر الأحمر والخليج العربي.