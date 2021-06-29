شكرا لقرائتكم خبر عن «التميز».. توظيف الذكاء الاصطناعي في علاج أمراض القلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» والشؤون الصحية بالحرس الوطني إطلاق برنامج التميز للذكاء الاصطناعي لأمراض القلب والجلطات الدماغية، وذلك في المقر الرئيس للهيئة، بحضور رئيس الهيئة د. عبدالله الغامدي، والمدير التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني د. بندر القناوي.

ويعمل البرنامج على تعزيز التعاون في بناء شراكة إستراتيجية لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي التي تخدم مجالات أمراض القلب والجلطات الدماغية، كما سيدعم الأبحاث الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات فيما يتعلق بالأبحاث الطبية والتقنيات الحيوية، إلى جانب الإسهام في زيادة المحتوى المحلي عن طريق المشاركة والدعم في تطوير وتبني التقنيات المتطورة التي تخدم القطاع الصحي، ومشاركة التقنيات والتجارب الرائدة بين الأطراف، وتطوير القدرات الوطنية من الشباب والشابات وإكسابهم مهارات علمية وعملية مما سيسهم في سد الفجوات المهنية والدخول في المنافسة على الوظائف والتخصصات المرتبطة بعلم البيانات والذكاء الاصطناعي.

وقال د. الغامدي: نسعى في سدايا إلى تعزيز ريادة المملكة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، ومواصلة إطلاق برامج التميز مع العديد من الشركاء من القطاعات الحكومية مما يؤكد أننا ماضون بخُطى متسارعة نحو الوصول إلى هذا الهدف، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظهم الله-.

من جانبه، أوضح د. القناوي أن الشؤون الصحية بالوزارة قطعت شوطًا طويلاً في رحلة التحول الرقمي، وأن أهم ركائز هذا التحول هو توظيف التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي الصحي لرفع جودة الخدمات الصحية وتعزيز سلامة المرضى إلى أعلى المعايير العالمية، إضافة إلى تحسين كفاءة التشغيل واستخدام موارد المنشأة الصحية بمستوى عالٍ من الفاعلية.