شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس القضاء الإداري يعيد تأليف «التفتيش القضائي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد بن محمد اليوسف، عقد مجلس القضاء الإداري، أمس، جلسته عبر منصة إدارة الرقمية، بحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.

وأوضح فضيلة الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ د. علي بن أحمد الأحيدب، أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها عددًا من القرارات؛ إذ وافق على تأليف الإدارة العامة للتفتيش القضائي، كما قرر ندب مجموعة من أصحاب الفضيلة القضاة إلى عددٍ من محاكم ديوان المظالم، بالإضافة إلى ندبِ عددٍ من أصحاب الفضيلة القضاة إلى مكتب الشؤون الفنية.

وأضاف: أصدر المجلس قرارًا بتسمية أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم ديوان المظالم ومساعديهم، وأعاد تشكيل دوائر المحكمة الإدارية العليا، كما وافق على ترقية 36 قاضيًا.