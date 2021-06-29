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مفتي عام المملكة يستقبل الرئيس التنفيذي «للملكية الفكرية»

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الدمام - شريف احمد - استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء، في مقر الرئاسة العامة للإفتاء والبحوث العلمية، الرئيس التنفيذي للهيئة للملكية الفكرية د. عبدالعزيز بن محمد السويلم.

واستعرض د. السويلم التوجهات التي ستعمل عليها الهيئة السعودية للملكية الفكرية في الفترة القادمة وأعمالها، كما استمع د. السويلم إلى توجيهات سماحة المفتي وأعضاء اللجنة في الجوانب الشرعية بشأن احترام الملكية الفكرية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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