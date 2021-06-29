شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 8 جهات.. 1580 زائرا في أول أيام «التوعية بأضرار المخدرات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد معرض التوعية بأضرار المخدرات وتأهيل مرضى الإدمان، المقام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، إقبالاً كبيراً من الزوار تجاوز 1580 زائرًا، والذي ينظمه مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام وإدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية لمدة 3 أيام.

وأوضح مدير الخدمات العلاجية بمجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام د. عبدالسلام الشمراني، أن المعرض أقيم في أحد المجمعات التجارية، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار «مشاركة الحقائق عن المخدرات لإنقاذ الأرواح»، ويستهدف كافة شرائح المجتمع بمشاركة مميزة من 8 جهات في المنطقة تتمثل في إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية كشريك رئيسي وفعّال في الفعالية، وجمعية تعافي الخيرية كداعم للفعالية والمشاركة بركن خاص بهم، وإدارة السجون بالمنطقة الشرقية بركن من أعمال لنزلاء السجون.

وأشار إلى مشاركة إدارة مكافحة المخدرات بالحرس الوطني في القطاع الشرقي بركن للتوعية بأضرار المخدرات، وفرع وزارة الثقافة والإعلام بالمنطقة الشرقية، وحرس الحدود بالمنطقة الشرقية عن أهم الطرق المستخدمة للكشف عن مهربي المخدرات في الحدود الدولية، وتجمع الشرقية الصحي من خلال إدارة تعزيز الصحة والدور الوقائي الذي تقوم به في الإشراف على الحملات التوعوية بالجهات الصحية في مكونات التجمع الصحي، وتليفزيون المنطقة الشرقية.

وأكد د. الشمراني أن الهدف من تنظيم الفعالية بمشاركة عدد من الجهات هو لرفع مستوى الوعي بخطورة ترويج وتعاطي المخدرات والآثار المترتبة عليها، وتعزيز التعاون بين المجمع والمؤسسات الأخرى بإشراكهم في الحملة؛ لإيصال الرسائل المطلوبة، إضافة إلى تفعيل اليوم العالمي لمكافحة المخدرات كل عام، مشيرًا إلى أن مشاركة المجمع في الفعالية تتضمن 6 أركان للتوعية الصحية، وعيادة مكافحة التدخين، وركن العيادة النفسية لتقديم الاستشارات النفسية، وركن المختبر، وركن تجربة المريض والتعريف بحقوق المرضى، وركن الصيدلية.