شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي بمستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر ينهي معاناة ثلاثيني من ورم كلوي منتشر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي متخصص في جراحة الكلى والمسالك البوليه بمستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر في استئصال ورم بالكلية اليسرى ومنتشر إلى الوريد الأجوف السفلي لمريض «ثلاثيني» عبر عملية جراحية معقدة ودقيقة.

وقال د. سعد الشهراني المدير الطبي المساعد بالمستشفى إن المريض أسعف إلى المستشفى بسبب معاناته من آلام حادة ومستمرة في البطن، وخضع لعدة فحوصات طبية دقيقة من بينها الأشعة المقطعية والمغناطيسية والتداخلية، وبينت نتائج هذه الفحوصات إصابة المريض بورم في الكلية اليسرى، وممتد إلى الوريد الأجوف السفلي، إضافة إلى وجود تجلطات دموية ممتدة إلى الأذين الأيمن.

وأضاف د. الشهراني: إزاء هذه الحالة المعقدة تم تشكيل فريق طبي لتقديم رعاية صحية متكاملة للمريض، وخضعت الحالة لدراسة وافية، خلصت إلى ضرورة التدخل الجراحي السريع لإزالة الورم، حيث أجريت للمريض عملية جراحية دقيقة ومعقدة، تم فيها استئصال الورم الكلوي المنتشر إلى الوريد الأجوف السفلي مع ترميمه بعد الاستئصال، واستمرت العملية لأكثر من «7» ساعات، واستخدمت فيها تقنيات طبية متقدمة ومن أحدثها الاستعانة بدعامات منقية «مصفاة» للوريد الأجوف للحيلولة دون تسرب التجلطات ووصولها إلى القلب.

وأكد د. الشهراني أن العملية ولله الحمد حققت نجاحا متكاملا، وخرج منها المريض للعناية المركزة ومن ثم أجنحة التنويم بحالة مستقره، قبل أن يغادر المستشفى في وقت لاحق وهو بصحة ممتازة ولله الحمد.

ووصف د. الشهراني العملية بأنها من العمليات النوعية المعقدة التي كان يقتصر إجراؤها حتى وقت قريب على المراكز الطبية الحكومية المتخصصة، ونبه إلى أن إجراءها بهذه الدرجة العالية من النجاح في مستشفى د. سليمان الحبيب يعد امتدادا للإنجازات الطبية التي ظلت تحققها مستشفيات المجموعة.