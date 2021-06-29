شكرا لقرائتكم خبر عن طرح كراسة التأهيل لتطوير «الشاطئ المعياري.. BlueFlag» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، إطلاق مرحلة التأهيل من مراحل المشروع الاستثماري النموذجي الأول «الشاطئ المعياري» وتطبيق معايير العلم الأزرق «BlueFlag»، والذي يستهدف تطوير شاطئ معياري نوعي متكامل بمحافظة الخبر لأول مرة على مستوى المملكة بأسلوب استثماري.

جودة الحياة

وأكد م. الجبير، أن المشروع يأتي تحت مظلة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبالتعاون مع هيئة تطوير الشرقية ووزارة السياحة، وبإشراف مباشر من أمانة المنطقة الشرقية، ويستهدف رفع جودة الحياة في المنطقة الشرقية، وإبراز مكانة محافظة الخبر على الخارطة السياحية والترفيهية.

مشاريع رائدة

وأشار إلى أن المشروع الساحلي الذي يحمل اسم «الشاطئ المعياري»، يأتي امتدادًا لجهود الأمانة بإطلاق المشاريع الاستثمارية الرائدة في المنطقة الشرقية بالشراكة مع القطاع الخاص، ومبادرة تعزيز البعد السياحي والترفيهي المتنوع للمنطقة وأنسنة المدن، ويستهدف المشروع بناء وجهة شاطئية سياحية ترفيهية نوعية تعتمد على تطبيق المعايير العالمية، والتي سيكون لها أثر إيجابي على نوعية الحياة لسكان محافظة الخبر وزوار المنطقة الشرقية مع مراعاة الجوانب البيئية.

متابعة مستمرة

وقال: إن طرح هذا المشروع النوعي يُترجم توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، ومتابعة وحرص من سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وبمتابعة مستمرة ودعم من قِبل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.

إضافة نوعية

وأكد م. فهد الجبير أن مشروع «الشاطئ المعياري» سيمثل إضافة نوعية وفنية وترفيهية وسياحية لسكان المنطقة الشرقية، كما أننا نستهدف أن يكون منصة جذب لزوار المنطقة، ورفع حصة المنطقة الشرقية في السوق السياحية بالمملكة ومنطقة الخليج العربي، إضافة إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مفهوم التنمية المستدامة وكفاءة الإنفاق.

فرص وظيفية

وذكر أن المشروع سيتم عبر تأهيل عدد من المتقدمين للمنافسة بين المتأهلين لاختيار «المطور أو الاتحاد/ تحالف المطورين» الفائز بتنفيذ المشروع، مبينًا أنه سوف يسهم في خلق فرص وظيفية والارتقاء بمستوى الخدمات لتحقيق عناصر جودة الحياة بالمنطقة، ودعم ملف ترشيح مدينة الخبر لتكون ضمن أفضل 100 مدينة عالميًا بجودة الحياة.

وثيقة التأهيل

ودعا أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، عموم المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على وثيقة التأهيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لأمانة المنطقة الشرقية.