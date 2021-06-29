شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين الإصدار الثاني لـ«بوابة الشرقية الجغرافية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّن أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، أمس، الإصدار الثاني للبوابة الجغرافية لأمانة المنطقة الشرقية، وذلك بمقر الأمانة؛ لمواكبة أحدث الممارسات المطبقة في خدمات نظم المعلومات الجغرافية الإلكترونية.

جاء ذلك بحضور وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م. مازن بخرجي، ومدير إدارة نظم المعلومات الجغرافية م. فيصل الفريح، وعدد من منسوبي ومنسوبات إدارة نظم المعلومات الجغرافية.

وشاهد م. الجبير عرضًا مفصلًا عن البوابة الجغرافية والخدمات الإلكترونية التي تقدمها البوابة، وتتضمن 15 خدمة إلكترونية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وهي المستكشف الجغرافي، تطبيق مدينتي للأجهزة الذكية، تحديث خارطة الأساس، فرز الأراضي والدوبلكسات، الكروكي المساحي، تحديث الصكوك، اعتماد المخططات، طلب بيانات مكانية، استعلام عن النطاق العمراني، طلب لوحات رقمية، اعتماد المكاتب الهندسية، ترخيص المشاريع الخدمية، شراء الزوائد التنظيمية.

وأكد عقب إطلاق الإصدار الثاني من البوابة أن الإصدار الجديد يأتي استكمالا لمسيرة الأمانة وتحقيق طموحاتها نحو التحول الرقمي في العمل البلدي، حيث إنها ماضية في مواكبة مبادرات رؤية المملكة 2030 وخطط التحول الوطني في تحقيق مفهوم المدن الذكية والتحول الرقمي وتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا، والتي ستساهم في تحسين الإنتاجية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتهدف للتيسير على المستفيدين، معربا عن شكره لكافة منسوبي إدارة نظم المعلومات على جهودهم في هذا الإصدار من البوابة وما تضمنه من خدمات إلكترونية تقدم لكافة المستفيدين.

وكان أمين الشرقية قد أطلِق الإصدار الأول في عام 1437هـ، وتم إنجاز ما يزيد على 35000 معاملة إلكترونيًا لجميع المستفيدين بالقطاع البلدي من خلال خدمات البوابة الجغرافية، والخدمات الإلكترونية.