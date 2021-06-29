شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يشيد بدور «كنف» في رعاية الأيتام والأرامل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بالدور الذي تؤديه جمعية «كنف»، في تأمين الخدمات الصحية للأيتام والأرامل وتثقيفهم صحيًا.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه، رئيس مجلس إدارة جمعية «كنف» محمد الفراج، يرافقه أعضاء المجلس، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس.

من ناحيته، قدّم محمد الفراج شكره لسموه الكريم على دعمه المتواصل للجمعية وأنشطتها وبرامجها، مؤكدًا أن الجمعية تقدم خدماتها لفئة غالية على الجميع وتحرص على توفير التأمين الطبي لهم.

وأضاف: وصل عدد المستفيدين من خدمات الجمعية إلى 41292 مستفيدًا في 13 مدينة و35 محافظة، بالتعاون والشراكة مع قرابة 47 جمعية خيرية.