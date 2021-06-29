شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شاحنات تلقي الأنقاض في الأماكن الممنوعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت إدارة المراقبة والنظافة التابعة لبلدية غرب الدمام، وبالتعاون مع الجهات الأمنية، ضبط الشاحنات المخالفة التي تلقي الأنقاض والمخلفات في الأماكن الممنوعة، والعمل على استكمال الإجراءات والجزاءات البلدية بحق المخالفين، وذلك استمرارًا لجولات البلدية المتواصلة، بهدف تحسين المشهد الحضري والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

كانت إدارة صحة البيئة التابعة للبلدية قد باشرت حريقًا نشب في أحد المطاعم، بالتعاون مع الدفاع المدني، وتم إتلاف المواد الغذائية المتأثرة بالأدخنة المتصاعدة من الحريق، والتأكد من اكتمال نظافة الموقع بالكامل قبل مزاولة النشاط، وذلك حفاظًا على صحة المستهلكين.

وأغلقت إدارة صحة البيئة 3 منشآت لعدم الامتثال لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس «كورونا» المستجد، مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين، وذلك استكمالاً لإجراءاتها الاحترازية ضمن مبادرة «امتثالك أمانة».