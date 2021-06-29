شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام مالك مبنى تجاري مخالف بإزالته وسط الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألزمت بلدية وسط الدمام مواطنًا بإزالة مبنى تجاري في المنطقة الصناعية «خضرية الدمام»، إثر مخالفته بالبناء دون الحصول على التراخيص النظامية.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام م. عبدالله الشمري أن البلدية رصدت أحد المباني المخالفة في خضرية الدمام، مبينًا أنه جرى إغلاق المبنى وإيقاف كل الأعمال فيه، وإشعار المالك وإلزامه بإزالة المبنى وفقًا للأنظمة والتعليمات.

وأكد أن البلدية تكثف جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية والورش في خضرية الدمام، للتأكد من تطبيقها جميع الاشتراطات البلدية واشتراطات السلامة العامة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

ودعا م. الشمري الجميع إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات النظامية، مؤكدًا في سياق تصريحه استمرار البلدية في جولاتها الرقابية ومُضيها في تطبيق الأنظمة على جميع المواقع المخالفة.