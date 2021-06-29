شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «بلدي القطيف»: حريصون على تنمية الخدمات بالعوامية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس بلدي القطيف م. شفيق آل سيف، حرص المجلس على توفير الخدمات البلدية في بلدة العوامية، وجميع مناطق المحافظة.

وقال آل سيف، خلال زيارة ميدانية برفقة أعضاء المجلس البلدي إلى بلدة العوامية، أمس: إن المجلس يضع العوامية كغيرها من بلدات المحافظة ضمن الأولويات والاهتمامات.

وأضاف أن المجلس حريص على تحسين جودة الحياة لأبناء المحافظة، من خلال العديد من المبادرات التي طرحها ويعمل بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي على ترجمتها على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الزيارة الميدانية تأتي ضمن برنامج المجلس للوقوف على أبرز المشاريع التنموية لبلدة العوامية، متابعًا أن الزيارة الميدانية تهدف للاستمتاع لملاحظات المواطنين والتعرف على أبرز الاحتياجات الخدمية.

وبين أن وفد المجلس البلدي استمع إلى ملاحظات لجنة الخدمات بجمعية العوامية الخيرية، مشددًا على أهمية التواصل مع المواطنين عبر الزيارات الميدانية بهدف تعزيز العمل التنموي وأنسنة الخدمات.

وأكد أن برنامج الزيارة الميدانية تضمن كذلك لقاء على طاولة مستديرة بحضور رئيس جمعية العوامية الخيرية «جعفر الخباز»، وأعضاء لجنة الخدمات بالجمعية.