- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تحديث جديد في سناب شات يعالج مشكلة الخروج المفاجئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-29
وأضاف عبدالعزيز الرشيد: “أن تطبيق سناب شات توفر له تحديث جديد وفيه مشاكل، من ضمنها الخروج المفاجئ للتطبيق بمجرد فتحه، فانتبه ولا تحدث التطبيق حاليًّا”.
تحديث جديد في سناب شات يعالج مشكلة الخروج المفاجئ
حَدِّث الآن وتنتهي المشكلة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد عن وصول تحديث جديد في سناب شات يعالج مشكلة الخروج المفاجئ.
وقال الرشيد: “بعد أكثر من 9 ساعات وصل الآن تحديث جديد لـ سناب شات لإصلاح مشكلة الخروج المفاجئ في التطبيق، حَدِّث الآن وتنتهي المشكلة”.
التحديث الجديد:
وفي وقت سابق نبه الرشيد إلى عدم تحديث تطبيق سناب شات حاليًّا، حيث قال “لا تحدث سناب شات”.
وأضاف عبدالعزيز الرشيد: “أن تطبيق سناب شات توفر له تحديث جديد وفيه مشاكل، من ضمنها الخروج المفاجئ للتطبيق بمجرد فتحه، فانتبه ولا تحدث التطبيق حاليًّا”.
شارك الخبر