الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد عن وصول تحديث جديد في سناب شات يعالج مشكلة الخروج المفاجئ.

وقال الرشيد: “بعد أكثر من 9 ساعات وصل الآن تحديث جديد لـ سناب شات لإصلاح مشكلة الخروج المفاجئ في التطبيق، حَدِّث الآن وتنتهي المشكلة”.

التحديث الجديد:

وفي وقت سابق نبه الرشيد إلى عدم تحديث تطبيق سناب شات حاليًّا، حيث قال “لا تحدث سناب شات”.

وأضاف عبدالعزيز الرشيد: “أن تطبيق سناب شات توفر له تحديث جديد وفيه مشاكل، من ضمنها الخروج المفاجئ للتطبيق بمجرد فتحه، فانتبه ولا تحدث التطبيق حاليًّا”.

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