، "الربيعة" يلتقي مدير "الفاو" فى روما ويبحثان التعاون في المجال الإنساني والإغاثي ،

محمد بن مسعود - الدمام - أطلعه على مشروعات "إغاثى الملك سلمان" التي بلغت 1616 في 68 دولة

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) شو دنيو، وذلك في مقر المنظمة بالعاصمة الإيطالية روما.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالمجال الإنساني والإغاثي، خصوصًا ما يتصل بقطاعات الأمن الغذائي والتغذية والتعافي المبكر، ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بما يُسهم في تحقيق العيش الكريم للشعوب المتضررة والمحتاجة.

وأطلع الدكتور الربيعة، دنيو على المشروعات الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة التي بلغت 1616 مشروعًا في 68 دولة حول العالم، منها 652 مشروعًا في قطاعات الأمن الغذائي والتغذية والتعافي المبكر.

وأشاد دنيو بدوره بالجهود الإنسانية الكبيرة التي تبذلها المملكة من خلال المركز في مختلف دول العالم، مؤكدًا أن أعمال المركز أسهمت في التخفيف من معاناة الكثير من المحتاجين، ولاسيما أنها استهدفت قطاعات حيوية ومهمة في حياة الإنسان.

ونفذ مركز الملك سلمان للإغاثة خمسة مشروعات عبر منظمة (الفاو) لصالح اليمن بقيمة تجاوزت 33 مليون دولار أمريكي، في قطاعي الأمن الغذائي والزراعي والتعافي المبكر.