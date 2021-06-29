محمد بن مسعود - الدمام - يواجه إسبانيا في دور ربع النهائي بعد وصوله لركلات الترجيح وماراثون الـ 120 دقيقة ، ودّع منتخب فرنسا بطولة أمم أوروبا 2020، بعد الخسارة أمام سويسرا بركلات الترجيح.

انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهما، ليصل الفريقان إلى وقت إضافي والذي انتهى بالتعادل أيضًا، لتصل المباراة بعد ذلك لركلات الترجيح.

أهدر كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ركلة جزاء فرنسا الأخيرة، ليودع بذلك منتخب فرنسا بطولة يورو 2020. 29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442 01:17 AM يواجه إسبانيا في دور ربع النهائي سويسرا تطيح بفرنسا خارج اليورو .. بعد إضاعة "مبابي" ركلة الترجيح الأخيرة سويسرا تطيح بفرنسا خارج اليورو .. بعد إضاعة "مبابي" ركلة الترجيح الأخيرة بعد وصوله لركلات الترجيح وماراثون الـ 120 دقيقة ، ودّع منتخب فرنسا بطولة أمم أوروبا 2020، بعد الخسارة أمام سويسرا بركلات الترجيح.

انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهما، ليصل الفريقان إلى وقت إضافي والذي انتهى بالتعادل أيضًا، لتصل المباراة بعد ذلك لركلات الترجيح.

أهدر كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ركلة جزاء فرنسا الأخيرة، ليودع بذلك منتخب فرنسا بطولة يورو 2020. الكلمات المفتاحية ، سويسرا تطيح بفرنسا خارج اليورو .. بعد إضاعة "مبابي" ركلة الترجيح الأخيرة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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