«رئاسة الحرمين» تفسر سبب عمرة النبي 4 مرات في ذي القعدة

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت رئاسة شؤون الحرمين، سبب اعتمار النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، 4 مرات في شهر ذي القعدة؛ حيث استندت إلى حديث رواه الصحابي الجليل أنس بن مالك، رضي الله عنه، بخصوص عمر النبي؛ حيث أشارت إلى أن النبي، صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك لمخالفة ما كان يحدث أيام الجاهلية.

ونشرت رئاسة شؤون الحرمين حديث الصحابي أنس مالك، قائلًا: «اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أربع عمرات، كلها في ذي القعدة، إلا التي كانت مع حجته: عمرة من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة؛ حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته».

وأضافت: «قال النووي: قال العلماء: وإنما اعتمر النبي، صلى الله عليه وسلم، هذه العمر في ذي القعدة لفضيلة هذا الشهر ولمخالفة الجاهلية في ذلك فإنهم كانوا يرون الاعتمار في ذي القعدة من أفجر الفجور كما سبق، ففعله، صلى الله عليه وسلم، مرات في هذه الأشهر، ليكون أبلغ بيان جوازه فيها وأبلغ في إبطال ما كانت الجاهلية عليه».

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