78 شركة ومؤسسة تتنافس على تقديم وجبات إعاشة الحجاج

الرياض - محمد عبدالله - أكد عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة محمد السميح، أن هناك 78 شركة ومؤسسة إعاشة، تتنافس خلال موسم حج هذا العام، لتقديم وجبات الإعاشة لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة.

وقال السميح، في تصريحات للعربية: «ستقدم هذه الشركات للحجاج ثلاث وجبات يومياً، خلال تواجدهم في المشاعر المقدسة، وتقدر عدد الوجبات خلال موسم الحج بنحو مليون و200 وجبة، التي ستكون مسبقة التحضير وآمنة، كما يتم إعدادها وتقديمها وفقًا لاشتراطات الهيئة العامة للغذاء وأمانة العاصمة المقدسة».

وأضاف: «يتم توفير خدمات الإعاشة لكل حاج في غرفته أو خيمته، دون الحاجة للتجمع في صالات الطعام، فهناك جهود كبيرة تبذلها كل القطاعات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، وسط تطبيق البروتوكولات الصحية والتدابير الوقائية، بهدف ينعم حجاج بيت الله الحرام، بحج آمن صحي، يمكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة».

وزارة الحج تستعرض آليات وشروط خدمات الإعاشة الاستثنائية

نظمت وزارة الحج والعمرة، اليوم ورشة عمل بعنوان «ضوابط وآليات عمل موسم حج 1442هـ» لشركات ومؤسسات حجاج الداخل، بحضور نائب الوزير الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، التي تتضمن عددًا من الجلسات بمقر الوزارة بالعاصمة المقدسة.

واستعرضت الوزارة خلال الورشة آليات واشتراطات خدمات الإعاشة الاستثنائية التي ستُقدَّم خلال موسم حج 1442هـ، الذي أكدت فيه ضرورة تقديم هذه الخدمات من خلال المتعهدين المؤهلين من جهة الاختصاص لضمان أمن وسلامة الغذاء، كما تجاوب مسؤولو الوزارة مع استفسارات الشركات وقدموا لهم الدعم المطلوب بالتفاهم مع الجهات المختصة.

وتناولت الورشة أهم ملامح الخطة التنفيذية للنقل لموسم حج 1442هـ، متضمنةً أنماط النقل ومجموعات الحركة والوحدات التنفيذية المكونة من 20 حاجًا في الحافلة الواحدة خلال كامل رحلة الحاج من بداية مرحلة طواف القدوم من الأربع نقاط الرئيسة: (الهدا، الزايدي، النوارية والشرائع) إلى طواف الإفاضة والوداع ونهاية رحلة الحاج.

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