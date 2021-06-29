الزعاق: بداية «الجوزاء» الثلاثاء.. فيه تغور مياه الآبار ويكثر تبخرها

الرياض - محمد عبدالله - قال الباحث الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن غدًا الثلاثاء أول أيام موسم الجوزاء، وفيه تغور مياه الآبار ويزداد تبخرها وهي بداية قمة القيظ وتصل فيها الحرارة إلى معدلاتها العالمية.

وأضاف «الزعاق» أن الجوزاء نجمان ولها ذراعان، وكل ذراع 13 يومًا والمجوع 26 يوماً، والنجم الأول آخر مربعانية القيظ (40 يومًا)، أما النجم الثاني أول جمرة القيظ (40 يومًا).

وتابع: إن جميع أيام الجوزاء تكون في شهر يوليو، حيث شدة الحرارة ولاهتمام العرب بموسم الجوزاء أسموا بعض بناتهم عليها، وبها يضرب المثل في علو الهمة.

إلى ذلك يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره حول طقس غد الثلاثاء، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي جازان وعسير، وأن تكون السماء غائمة جزئياً، مع سحب رعدية محتملة على مرتفعات الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة. فيما يستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية.