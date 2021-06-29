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مفتى المملكة يستعرض جوانب شرعية للملكية الفكرية مع «السويلم»

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الرياض - محمد عبدالله - استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وبحضور أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء في مقر الرئاسة العامة للإفتاء والبحوث العلمية، الرئيس التنفيذي للهيئة للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم.

واستعرض الدكتور السويلم، التوجهات التي ستعمل عليها الهيئة السعودية للملكية الفكرية في الفترة المقبلة وأعمالها، كما استمع إلى توجيهات المفتي وأعضاء اللجنة في الجوانب الشرعية بشأن احترام الملكية الفكرية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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