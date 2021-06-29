275 ألف قرار إداري بحق مخالفين لأنظمة الإقامة وأمن الحدود أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بجوازات المناطق المختلفة (274،849) قرارًا إداريًا بحق مواطنين ومقيمين ووافدين... أبها، الرياض: دوت الخليج أبها، الرياض: دوت الخليج 19 ذو القعدة 1442 هـ 19 ذو القعدة 1442 هـ

متابعة استعدادات الجهات المعنية بخدمات الحج أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، استعدادات مختلف الأجهزة المعنية بالحج لاستقبال ضيوف الرحمن... المدينة المنورة دوت الخليج المدينة المنورة دوت الخليج 18 ذو القعدة 1442 هـ 18 ذو القعدة 1442 هـ

الأمطار تتواصل على عسير وجازان تواصل هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير، أمس، في حين كانت السماء غائمة جزئيا تخللها سحب رعدية على... جدة : يمن لقمان جدة : يمن لقمان 18 ذو القعدة 1442 هـ 18 ذو القعدة 1442 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر مكة : القبض على 10 مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهم مخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.