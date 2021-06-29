275 ألف قرار إداري بحق مخالفين لأنظمة الإقامة وأمن الحدود

ودعت الجوازات جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد إلى عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المتسللين والمخالفين لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.
وبيّنت أنه مَن يسهّل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يكون عرضة للعقوبات التي تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.
وأكدت المديرية العامة للجوازات على جميع المواطنين والمقيمين التعاون معها من خلال الإبلاغ عن مخالفي أنظمة العمل وأمن الحدود بالاتصال على الرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، والرقم (999) في جميع مناطق المملكة.
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