عروس المصايف تستقبل عشاقها

أجواء ساحرة وشذى عطري على قمم الجبال، مدينة الطائف التي تعرف كيف تختصر مواسمها إلى ربيع دائم، وتجدد المفهوم للطبيعة الأخاذة التي تخطف النظر والقلب وتتركك تعيش طويلا بين تأمل ودهشة، إنها الشاهقة بمرتفعاتها، الكثيفة بأشجارها، المنتعشة بنسماتها الباردة، وفي كل موطئ قدم منها تشعر أنك تتنزه بين قصيدة وأغنية، بين غيم وقوس مطر، وأنك تضبط ساعتك على توقيت الرحابة والجمال.

تجربة جديدة

حين تكون في الطائف فأنت في مطل شاسع وساحر، يصل إليك عبق الورد الطائفي وأنت تصعد سلسلة الجبال الممتدة، تكتشف داخلك روح الحماسة والمغامرة، ويكبر فيك معنى التحدي والوصول، تشاهد المدينة بأكملها وتتلمس ملامحها التي تحكي عن تاريخها العريق كعروس للمصائف.

وفي كل لحظة تنطلق معها لخوض تجربة جديدة وتحد مختلف، ستركض المسافات وأنت تشعر أنك داخل حقل، وستحلق بين ضبابية الغيوم في جولة مع عربات التلفريك، وستأخذك الطرق الملتفة بانسيابية في مسارات تبعث الحيوية والحماس.

لحظات ساحرة

في الطائف لا تتوقف الطبيعة عن إدهاشك، ومثلما تقطف لك من كل وقت تعيشه فيها لحظات سعيدة، فإنها تقطف لك من بساتينها الواقعة في أطراف المدينة الورد والفاكهة الجبلية، وتثمر في ذاكرتك أوقاتا نضرة ومبهجة.

المغامرة في الطائف لا تعني المخاطرة، إنها مفهوم الاكتشاف والتجربة والخروج عن المألوف تأهبا للحصول على لحظات ساحرة، تبقى في الذاكرة مثل ورود لا تذبل.

صيفنا على جوك

وأعلنت الهيئة السعودية للسياحة عبر منصة «روح السعودية» عن إطلاق برنامج صيف السعودية 2021 تحت شعار «صيفنا على جوك»، خلال الفترة من 24 يونيو وحتى نهاية سبتمبر في 11 وجهة سياحية من بينها الطائف، ويقدم من خلالها ما يزيد على 500 تجربة سياحية عبر أكثر من 250 شريكا من القطاع الخاص.

إرشادات للتنزه

إحضار اللوازم المناسبة للمشي أو التسلق

اختيار مكان مخصص للإقامة بالأيام والليالي

استئجار سيارة للتنقل أو البحث عن وسيلة مباشرة

إعداد قائمة بالوجهات المقبلة

البحث عن أماكن الفعاليات والأنشطة

التأكد من ساعات الزيارة في المتاحف والأماكن التراثية