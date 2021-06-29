متابعة استعدادات الجهات المعنية بخدمات الحج

أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، استعدادات مختلف الأجهزة المعنية بالحج لاستقبال ضيوف الرحمن أثناء زيارتهم للمسجد النبوي الشريف والمساجد والمعالم الإسلامية بالمنطقة، منوهاً بتوجيهات القيادة ببذل قصارى الجهد لخدمة ضيوف الرحمن والتيسير عليهم في رحلتهم الإيمانية.

المستشفى الميداني

وشدد الأمير فيصل بن سلمان خلال ترؤسه اجتماعًا لمُتابعة أعمال واستعدادات الجهات المعنية بخدمات الحج، بالإضافة لمتابعة تطورات الوضع الصحي بالمنطقة، على أهمية متابعة تجهيز المستشفى الميداني بساحات المسجد النبوي لتقديم الخدمات الطبية لحين عمل المستشفى الجاري تجهيزه (السلام) غرب المسجد النبوي، وذلك لتعزيز واستكمال المنظومة الصحية لتقديم الخدمات للمصلين والزوار، إلى جانب الاستمرار في تطوير البنية التحتية للمشاريع الصحية، والتوسع فيما يخدم المنظومة الصحية لمنطقة المدينة المنورة، وبما يواكب ما يستجد من زيادة في أعداد الزوار في مرحلة ما بعد جائحة كورونا.

العناية المركزة

واطلع أمير منطقة المدينة المنورة خلال الاجتماع، على عرض عن جهود الجهات الأمنية في تطبيق الإجراءات الاحترازية، والإحصائيات عن المخالفات المرصودة من خلال الجولات الميدانية، مُشيدا بالجهود المبذولة في مكافحة الجائحة والسيطرة على المنحنى الوبائي لفايروس كورونا المستجد في المنطقة.

من جهته، أشار مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور محمد الخلاوي إلى انخفاض المنحنى الوبائي للإصابات بالفيروس في منطقة المدينة المنورة، لافتًا إلى عودة تشغيل أقسام العناية المركزة في مستشفى المدينة المنورة العام بكامل طاقتها، بعد حل الإشكاليات الفنية التي أدت لتوقف استقبال المرضى في الفترة الماضية.