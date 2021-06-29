شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الحملة المشتركة للتفتيش على المنطقة المركزية بوسط السوق «سيكو» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك 10 متطوعين في الحملة المشتركة التي نفذتها بلدية وسط الدمام، أمس، بالتعاون مع وزارة الصحة وشعبة الأمن الوقائي بشرطة الدمام، والتي شملت زيارة ٢١٠ منشآت تجارية وصحية، وإغلاق ١٩ منشأة، وإتلاف ١٤٥ كيلو جرامًا من الخضار والفواكه واللحوم والدواجن.

تفتيش عاموجاءت الحملة استمرارًا للحملات التي تقوم بها البلدية، بتوجيه من أمير المنطقة الشرقية، والتي تستمر لمدة أسبوعين وتشمل المنطقة المركزية بوسط السوق «سيكو»، وتهدف إلى إلزام جميع المنشآت التجارية والصحية بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون فيها، وشملت الحملة التأكد من لبس الكمام وصحة قياس الحرارة، وكذلك التأكد من تخزين الأطعمة ونظافة الأسطح في المطاعم، والتأكد من سكن العمالة ونظافته، والعدد الموجود فيه، كما يتم التعامل مع الطعام والخضراوات غير الصالحة بالإتلاف الفوري، وإغلاق المنشأة، وتحرير مخالفة.

دون تهاون

وتحرص البلدية في حملاتها على تطبيق جميع الإجراءات الصحية، والاشتراطات البلدية بدون أي تهاون، وأكدت أن الحملات مستمرة بشكل مكثف على جميع المراكز وأماكن التجمع والمطاعم التابعة لبلدية وسط الدمام، وأن الجولات مستمرة لتغطية جميع المنشآت بالمنطقة المركزية ونشر الوعي فيها.

أعلى مستوىوأوضح رئيس بلدية وسط الدمام م. عبدالله بن سند الشمري، أن الحملات سوف تكثَّف وتزداد بدون أي توقف في الفترة القادمة؛ للوصول إلى أعلى مستوى من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأكد أن رصد المخالفات مستمر خلال الحملة في كل يوم، وأفاد بأن المخالفات متنوعة، وهي عدم إبراز تطبيق «توكلنا»، أو عدم صحة مقياس الحرارة أو عدم لبس الكمام، أو وجود عمالة بالشقق أكثر من العدد المسموح به، أو وجود تكدسات في بعض المنشآت أو عدم تخزين الطعام بالشكل الصحيح، أو بالبروتوكول المعمول به من قبل البلدية ووزارة الصحة.

الاشتراطات البلديةوأكد الشمري سعي البلدية إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات التفتيشية على الأسواق المركزية وسكن العمالة والمحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت بها، داعيًا الجميع إلى التعاون والتواصل مع البلدية في حال وجود أي ملاحظة من خلال مركز البلاغات 940.

المستوى التوعوي

كما أكد استمرار البلدية في جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة «ممتثل»، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي.