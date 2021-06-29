شكرا لقرائتكم خبر عن الأملاك الخاصة والاعتمادات المالية تعوق إنجاز طريق «أم الساهك - أبو معن» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لم ير طريق «أبو معن - أم الساهك - صفوى» النور رغم بدء العمل فيه منذ 14 عامًا وبالتحديد منذ العام 2007، ولم ينجز بعد بسبب تأخر الاعتمادات المالية والأملاك الخاصة، رغم إنجاز الكثير منه، إذ يمتد بطول 13 كيلو مترًا، ولم يتبق منه تقريبًا سوى 2000 متر ليكتمل إنجازه.

الأملاك الخاصة

وأكد متخصص الهندسة المدنية م. مبارك الهاجري، أن طريق «أبو معن - أم الساهك - صفوى» بدأ العمل فيه منذ عام 2007م، وأن هذا الطريق يعتبر مهمًا للغاية لمركز أم الساهك والقرى التابعة له، مثل الدريدي، وأبو معن، ولكن الأملاك الخاصة وقفت حائلًا دون إنجازه.

المرحلة الثانية

وأشار م. الهاجري إلى أن الطريق يمتد بطول 13 كيلو مترًا، ويبدأ من الدوار الموجود بصفوى في مخرج رأس تنورة، ويخترق أم الساهك، ويصل إلى الدريدي، حتى يصل إلى بلدة أبو معن وطريق أبو حدرية، موضحًا أنه تم إنجاز أكثر من 10 كيلو مترات من أبو معن وصولًا إلى الدريدي، وبقيت الوصلة بين صفوى وأم الساهك والدريدي، علمًا بأن المرحلة الأولى انتهت، والمرحلة الثانية حدد مسؤولو النقل آنذاك وقبل سنوات ميزانيتها بحوالي 27800750 ريال.

الاعتمادات المالية

وأوضح أن الطريق تعطل أيضًا بسبب الاعتمادات المالية، كما أكدت النقل في وقت سابق، وذكرته جريدة (اليوم)، علمًا بأن الأملاك الخاصة والتي يبلغ طولها حوالي 2000 متر طولي، هي كلمة الفصل حاليًا، موضحًا أن هذه المزارع موجودة في شرق الطريق قريبًا من دوار صفوى الواصل إلى الطريق السريع بين الجبيل الظهران.

همزة وصل

وقال الهاجري: إن الطريق يعتبر همزة وصل بين طريقين مهمين؛ هما طريق الجبيل الظهران السريع، وطريق أبو حدرية الدولي، وإن أُنجز يمكن أن يفك أزمة في حالة الطوارئ وخاصة للمركبات الكبيرة.

سقف محدد

من ناحيته، بيَّن المواطن «حربي الهاجري» أنه رغم مرور أكثر من 14 عامًا على بدء العمل في الطريق الذي يصل بين صفوى وأم الساهك وأبو معن، فإنه لا توجد بوارق أمل، وسقف محدد لإيصال طريق الشرق بالغرب قريبًا، ولا يوجد وقت لإتمام هذا الطريق المهم والحيوي الذي بقي في طي النسيان، بحسب وصفه، والذي يختصر المسافة ويقلل العناء، ويفتح بوابة جديدة لمركز أم الساهك وما حولها.

وأضاف: الطريق يتكون من مسارين بعرض 29 مترًا تقريبًا، موزع بين المسار الأول بعرض 12 مترًا، ثم جزيرة بعرض 5 أمتار، ثم مسار أخر بعرض 12 مترًا، مع الإنارة الممتدة على طوله.

حجر العثرة

وأكد «حربي» أن الطريق لم ينجز بعد بسبب عدم نزع الملكيات الخاصة، رغم أن المشروع كان من المفترض إنجازه خلال سنتين من بدء العمل به، وكانت هناك مشاكل أخرى تم حلها، وبقيت هذه المشكلة التي تعتبر حجر العثرة.

مشروع إستراتيجي

فيما قال عمدة أم الساهك «محمد الهاجري»: منذ حوالي 12 عامًا توقف العمل بالجانب الشرقي للطريق، وأنجز في الغرب، علمًا بأن الطريق يعتبر في مرحلته النهائية، ويعتبر المشروع مهمًا وإستراتيجيًا، فهو يسهل على المواطنين خاصة الذين يعملون في الدفاع الجوي والذاهبين إلى أبو معن، فهذا الطريق يختصر المسافة لمن يعمل بالمزارع، ومنطقة طفيح التي تكثر فيها المزارع الواقعة على طريق أبو حدرية.

عنق الزجاجة

وأشار العمدة إلى أن مركز أم الساهك يحتاج إلى طريق يخرجه إلى السعة من الضيق، فيوجد طريق دائري من جهة الجنوب ولكنه ضيق للغاية، وهذا الطريق يوجد في شمال أم الساهك، وهو مهم للغاية؛ حيث يخرج المركز من عنق الزجاجة، ويصبح متنفسًا ومعبرًا حيويًا لمركز أم الساهك وقراها.

رد النقل

من ناحيته، أكد مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية م. أحمد الغامدي، أنه لا يوجد مشروع معتمد حاليًا لهذا الطريق.