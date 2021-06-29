شكرا لقرائتكم خبر عن سفلتة مخططات المنح.. وإنشاء أول «مردم بيئي هندسي» في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تدشين ثاني مراحل محطة فرز النفايات المنزلية

تأهيل 25 مشروعا تاريخيا وتراثيا بالمدن

تعزيز الترفيه للمواطن والزائر في شاطئ العقير تحقيقا لرؤية 2030

تقديم 1013 خدمة ومعاملة إلكترونية في 2021

تشجيع القطاع الخاص لخدمة المجتمع ودفع عجلة التنمية

تعزيز البعد الإنساني وخلق بيئة ملائمة للسكان ومرتادي المواقع العامة

مضمار مشاة ومواقع لعربات «فود ترك» والأسر المنتجة بسوق الأربعاء الشعبي

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كشف أمين محافظة الأحساء م. عصام الملا، عن مواصلة الأعمال التطويرية والتأهيلية لنحو 25 مشروعا تاريخيا وتراثيا بالمدن، تُمثل منطقة وسط الهفوف التاريخي النسبة الأعلى منها، بجانب العمل على التطوير المستمر لشاطئ العقير؛ تعزيزا للجانب الترفيهي للمواطن والزائر وتدعيما للقطاع السياحي، بوصفه أحد مستهدفات الأمانة في تحقيق رؤية المملكة الطموح 2030 لـ «مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

وأشار في أول حوار لـ«اليوم»، إلى استكمال الأمانة سفلتة مخططات المنح وتشمل مخطط جنوب الهفوف 400/4 بمساحة تقدر بأكثر من 800 ألف متر مربع، ورفع جميع احتياجات المخططات فيما يتعلق بالسفلتة وتحديد أولوياتها من حيث الكثافة السكنية والنمو العمراني ووضع إستراتيجية لتنفيذها خلال السنوات القادمة وفق الاعتمادات المالية.

- ماذا عن مشاريع الأمانة القائمة والقادمة لـ«أنسنة المدن»؟

دشنت الأمانة ممثلة في وكالة المشاريع بنهاية العام 2020 الماضي 8 حدائق، وسيتم تدشين 6 أخرى خلال العام الجاري، حسب الخطة، والتي تشمل 14 حديقة وساحة بلدية، بمساحة 65 ألف متر مربع، بهدف تعزيز البعد الإنساني بالمدينة، وخلق بيئة ملائمة للسكان، ومرتادي المواقع العامة، وزيادة الغطاء النباتي، ورفع معدل نصيب الفرد من المسطحات الخضراء.

والحدائق الـ 8 التي تم تدشينها هي «حديقة الكوت بوسط الهفوف التاريخي، وحديقة حي الفيصل، وحديقة حي اليرموك، حديقة طريق الملك عبدالله - الضلع الشرقي -، وحديقة حي الشروفية، وحديقة الطرف، وحديقة حي البستان».

وتتضمن مشاريع الحدائق، إنشاء النوافير المائية، وزراعة الأشجار والمسطحات الخضراء، وإنشاء دورات مياه عامة، وتم الأخذ بالاعتبار تخصيص مساحة لكل حديقة للألعاب الرياضية، وتعزيز رياضة المشي، مع تخصيص مساحة مظللة لألعاب الأطفال بكل موقع، وتم مراعاة حركة واحتياجات ذوي الإعاقة، مع مشاركة المجتمع المحلي في تحديد المواقع بالأحياء.

- وكيف تسعى أمانة الأحساء لتطوير منظومة إدارة النفايات البلدية؟

من أهداف الأمانة ورؤيتها المستقبلية، تعزيز استمرارية مساعيها لتطوير منظومة إدارة النفايات البلدية الصلبة، وتم ذلك فعلاً من خلال إنشاء مردم بيئي هندسي، يتوافق مع الاشتراطات البيئية الصحية، ويُعتبر هذا المشروع الأول من نوعه على مستوى المملكة، ويستهدف تدعيم إستراتيجيات الأمانة في تطبيق وسائل المحافظة على البيئة، عبر استخدام عناصر تقنيات الردم الصحي، ورُوعي في تنفيذه محاكاة عناصر واشتراطات البيئة بأحدث التجهيزات بنظام الخلايا الهندسية، وتَكون هذه الخلايا مُبطنة بطبقة تمنع تسرب العصارة لباطن الأرض، واختلاطها بالمياه الجوفية، مع الأخذ في الاعتبار أن خطط الأمانة رُوعي فيها النمو السكاني وارتفاع معدلات النفايات مستقبلاً.

ومؤخرًا، دشنت الأمانة مشروع المرحلة الثانية «الفرز الآلي» التقني لمحطة فرز النفايات المنزلية، وتبلغ مساحة محطة فرز وتدوير النفايات المنزلية والتجارية 90 ألف مترمربع، وتحوي خطي فرز للنفايات بطاقة استيعابية تصل إلى 3000 طن يوميا، فيما تُقدر مساحة محطة فرز وتدوير المُخلّفات الإنشائية بـ 100 ألف متر مربع بطاقة استيعاب تُقدر بـ 3 آلاف متر مكعب، والمحطة مطابقة للاشتراطات البيئية ويوجد بها نظام متكامل لمنع التلوث البيئي.

- ماذا عن الطاقة البديلة؟

انطلاقا من أهداف الأمانة للاهتمام بالبيئة وتوفير الطاقة البديلة، وتحقيق العوائد الاستثمارية، عملت الأمانة على تأهيل المردم البيئي القديم للاستفادة من استخلاص الغاز المُنبعث من النفايات، وتحويله إلى طاقة كهربائية يُستفاد منها في تشغيل المردم الجديد، وتُنتج المحطة المخصصة لذلك حوالي 560 كيلو وات، تُسهم في تشغيل الإنارة للطريق العام للمردم، بالإضافة إلى المباني القائمة، وجار التباحث مع المستثمرين لمحطات فرز وتدوير المخلفات في الاستفادة من تلك الطاقة لتشغيل محطاتهم.

ومشروع المردم البيئي يضم 6 خلايا هندسية، وتم إنشاء وتشغيل «الخلية 1 والخلية 2»، وتتواصل خطوات إنشاء وتشغيل الخلايا الهندسية الأخرى وفق الخطط المرحلية للمشروع، بناءً على المخطط الإستراتيجي في تصميم المردم البيئي العام.

وهناك مشاريع استثمارية قائمة تابعة للمشروع منها: «محطة فرز النفايات المنزلية، محطة فرز وتدوير المخلّفات الإنشائية»، وسجلت محطة فرز النفايات المنزلية في إحصائياتها ومنذ إطلاقها «أكتوبر2017»، وحتى الربع الأول من العام الجاري2021، 511096 طن نفايات واردة للمحطة قبل الفرز، و39862 طن مواد تم فرزها، و471234 طن نفايات مُرحلّة من المحطة بعد الفرز.

- ما هي خطط الأمانة لتعزيز المكانة السياحية والتاريخية للأحساء؟

تتواصل جهود الأمانة لإتمام الأعمال التطويرية والتأهيلية لنحو 25 مشروعا تاريخيا وتراثيا بالمدن، تُمثل منطقة وسط الهفوف التاريخي النسبة الأعلى منها، تماشياً مع توجهات قيادتنا الرشيدة «حفظها الله»، نحو تنمية المشاريع السياحية، والحفاظ على المواقع التراثية والمناطق التاريخية في المملكة، وما تحتويه من قطاعات مختلفة مرتبطة بالتراث والحداثة والطبيعة.

ويرتكز نهج الأمانة في الحفاظ على التراث العمراني والمعماري على 5 عناصر أساسية، تشمل «دراسات التخطيط العمراني، ودراسة تطوير وسط الهفوف التاريخي، وتطوير الأسواق التاريخية، وتطوير المشاريع التراثية، وتطبيق الأنظمة والقوانين للحفاظ على التراث العمراني والمعماري».

وضمن مشروع تأصيل التراث العمراني والذي تنفذه الأمانة لتطوير وسط مدينة الهفوف التاريخي يتواصل تنفيذ الخطوات المرحلية لتنفيذ البرنامج التطويري للمنطقة، وذلك وفق خطة شاملة لتطوير المباني والشوارع والأسواق القديمة، ويعد مشروع تطوير وسط الهفوف التاريخي واحدا من المشاريع الهامة التي تقوم بها الأمانة، حيث يسهم في ربط الرموز والمعالم المعمارية التاريخية في قلب مدينة الهفوف النابض مع بعضها البعض كقصر إبراهيم، وبيت البيعة، والمدرسة الأميرية، ومسجد الجبري، وسوق القيصرية، وشارع الحداديد.

- ما هي نسبة الإنجاز بمشروع تطوير سوق الأربعاء الشعبي؟

أنجزت أمانة الأحساء ممثلة بوكالة المشاريع 85 % من مشروعها لتطوير سوق الأربعاء الشعبي وسط مدينة المبرز، ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري، ومعالجة أوجه التشوه البصري، ويمثل السوق قيمة شعبية واجتماعية تمتد لأكثر من 50 عاما، على مساحة 45 ألف متر مربع.

ويأتي المشروع امتدادا لخطط الأمانة في إعادة صياغة الأسواق الشعبية «الأسبوعية»، وتنظيمها بصورة أمثل، مع الحفاظ على الهوية الشعبية والتراثية لها، ومعالجة الانتشار العشوائي للباعة، وتنظيم الأسواق وفق أحدث المعايير ذات الطابع الشعبي والتراثي والتناسق العمراني، ومشروع تطوير السوق يتضمن إنشاء الممرات المظللة وساحة للفعاليات والمناسبات والنوافير التفاعلية ومظلات للباعة وغطاء نباتي، بالإضافة إلى تخصيص مضمار للمشاة بمحاذاة السوق ومواقع لعربات بيع الأطعمة «فود ترك» ومواقع للأسر المنتجة وتهيئة موقع السوق لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

- وماذا عن تطوير الأسواق الشعبية الأسبوعية الأخرى؟

تسعى الأمانة إلى تطويرها؛ نظرًا لأهميتها في المجتمع الأحسائي وفي مقدمتها: «سوق الخميس في مدينة الهفوف، سوق الجمعة في بلدة الطرف، سوق الأحد في بلدة القارة، سوق الإثنين في مدينة الجفر»، ومبادرة معالجة الانتشار العشوائي للباعة الجائلين تستهدف الارتقاء بالبيئة العمرانية وفق مرتكزات عدة، من بينها: تدعيم «الابتكار، والترفيه، والاندماج التصميمي والمعماري، والاستثمار، والاستدامة، وتطوير الخدمات العامة، والمحافظة على تراث الأسواق الشعبية».

- ماذا عن المشاريع المستقبلية في الطرق الحيوية؟

خطط الأمانة متواصلة في تنفيذ مشاريعها في الأشغال العامة؛ لرفع كفاءة وتأهيل طرق الهِجر التابعة لها، وتتم الأعمال حالياً لاستكمال السفلتة في هِجر «شجعة، الزايدية، تماني»، بمساحة تُقدر بحوالي 90 ألف متر مربع من الأسفلت، والخطوات الأخرى جارية حالياً لرفع الاحتياجات اللازمة للهِجر، وفيما يتعلق بالخدمات البلدية الأخرى وفق الاعتمادات المالية المتاحة، وسعت إلى تحديد أولوياتها وخططها ودراساتها الإستراتيجية لتنفيذ واستكمال مشاريعها التطويرية والخدمية تلبيةً لاحتياجات المواطن في كافة المجالات والارتقاء بالخدمات البلدية لأمانة الأحساء.

وتعمل الأمانة حالياً على استكمال تطوير طريق الملك عبدالله الدائري، والذي يشمل تطوير أرصفة المشاة، ومواقف السيارات، وأيضاً التشجير وتنفيذ مسارات الدراجات الهوائية، ويأتي ذلك تعزيزًا لجودة الحياة وأنسنة المدن ورفع كفاءة البنية التحتية.

- إلى أين وصلت إستراتيجية الأمانة في مسار الاستثمارات وتنمية الإيرادات البلدية؟

الإدارة العامة للاستثمارات وتنمية الإيرادات طرحت 50 فرصة استثمارية، عبر منصة الاستثمار البلدي «فرص»، خلال 2021م، وتتضمن الفرص الاستثمارية المطروحة 38 نشاطا تجاريا، و8 مواقع للأنشطة المالية، ونشاطا للمركبات، ونشاطا للرياضة والترفيه، وآخر صناعي، ونشاطا في الخدمات العامة.

- وما هي هذه الفرص؟

من أبرز تلك الفرص، إنشاء وتشغيل وصيانة 3 مراكز تجارية بإسكان الملك عبدالله بمدينة الهفوف، وإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري بالقرب من مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وإنشاء وتشغيل وصيانة أكاديمية رياضية بالقرب مـن جامعـة الإمام محمـد بـن سـعود الإسلامية، ومطار الأحساء، وإنشاء وتشغيل وصيانة سوق تجاري بهجرة الغويبه، وترميم وتشغيل وصيانة مبنى قائم بمدينة المبرز، وتشغيل وصيانة محلات تجارية بمحاذاة سوق القيصرية «سوق الحميدية»، إضافةً إلى ترميم وتشغيل وصيانة محلات تجارية غرب بلدة الجشة، وإنشاء وتشغيل وصيانة محلات تجارية ببلدة الشقيق، وإنشاء وتشغيل وصيانة أكشاك تجارية، وترميم وتشغيل وصيانة محال تجارية بطريق الملك خالد وسوق الحرفيين، وإنشاء وتشغيل وصيانة مركز الفحص الدوري للمركبات «الطريق الــدائري الشــرقي»، وتشغيل وصيانة مختبر قائم بمقر الأمانة لتطبيق إجراءات الجودة والسلامة، وإنشاء وتشغيل وصيانة 8 مواقع لصرافات آلية بمدينتي الهفوف والمبرز، وطرح 45 فرصة استثمارية أخرى في نطاق مدينة العيون.

- ماذا عن جهود تحسين المشهد الحضري؟

تعمل الأمانة على إزالة اللوحات الإعلانية العشوائية والمخالفة، وإزالة الكتابات المشوهة، والمركبات التالفة والمهملة، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، وإزالة الاستراحات وأحواش الماشية، والمخيمات العشوائية، وإزالة مظلات المركبات العشوائية داخل الأحياء، إضافةً إلى إصلاح حفر الشوارع، والأرصفة، وإعادة تأهيل أعمدة الإنارة، وتسوير الأراضي الفضاء الواقعة على المحاور الرئيسية، وإصلاح أرقام المباني، ولوحات تسمية الشوارع، وإزالة مخلفات البناء، ومعالجة وضع حاويات النفايات، وغيرها من الخدمات.

- وما هي خطوات تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية؟

أتمت الأمانة خلال الربع الأول من 2021 تقديم 1013 خدمة ومعاملة إلكترونية للمستفيدين، بالإضافة إلى إنجاز 774 طلباً للدعم الفني المتعلق بإجراءات الفرز والدمج لقطع الأراضي، والتفاعل مع 1876 طلباً للمساعدة الفورية عبر البوابة الإلكترونية للأمانة، وسعت الأمانة لإيجاد تطبيقات وأنظمة إلكترونية ورقمية تُحقق أعلى استفادة من القنوات والوسائل التقنية التفاعلية.

ونفذت الأمانة عدة خطوات، ومنها: "حوكمة جميع الإجراءات لاعتماد المخططات السكنية الخاصة، من خلال نظام يتيح للمستفيد إمكانية تقديم طلب اعتماد مخططات الأراضي وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة لهذا الإجراء إلكترونيًا، والمنظومة الإلكترونية لفرز ودمج الأراضي، وإطلاق الإصدار الثالث لمنظومة البُنى التحتية وتنسيق المشاريع «نظام رخص الحفريات»، ومنظومة إدارة ونقل النفايات الصلبة، وخدمة الاستعلام وإلغاء الرخص التجارية، والمشاركات التطوعية، وتطوير نظام صيانة الإنارة.

- ما هي تفاصيل الشراكة مع القطاع العام؟

الشراكة التكاملية والتعاون فيما بين الأمانة والقطاع العام تأتي تجسيدا لدعم واهتمام قيادتنا الرشيدة «أيدها الله»، وانسجاما مع رؤية المملكة 2030، في خدمة المجتمع وإرساء سُبل التعاون والتنسيق المشترك بين القطاعات والمؤسسات الحكومية، وأمانة الأحساء وضعت في أولوياتها إرساء أوجه التعاون والشراكة بين كافة القطاعات والمؤسسات الحكومية، التي تقوم على مبدأ التعاون والتكامل، وانبثق عن ذلك توقيع العديد من مذكرات الشراكة مع قطاعات حكومية في مجالات مختلفة.

- وماذا عن القطاع الخاص؟

سعت الأمانة من خلال الشراكة المجتمعية في تشجيع القطاع الخاص ورجال وسيدات الأعمال لخدمة المجتمع والإسهام في دفع عجلة التنمية والتطوير في المنطقة، ضمن إستراتيجيات الأمانة؛ للاهتمام بأنسنة المدن بالعناصر التجميلية والمرافق الخدمية، ما كان له الأثر الإيجابي في تطوير ونماء القطاع الخدمي للحدائق والساحات البلدية، وتم توقيع عدة شراكات مجتمعية لتطوير الميادين والحدائق البلدية.

- وكيف ترى إسهامات التطوع في الأنشطة والمهام التوعوية؟

التطوع يُسهم في تعزيز التكاملية، ويدعم دور القطاعات الحكومية في خدمة المجتمع وتنمية وتطوير طاقات الأفراد والجماعات، وبناءً على ذلك كانت الأمانة من أوائل الأمانات التي أطلقت وفعّلت منصة العمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية، وتم من خلالها إطلاق مبادرات الأمانة لتنظيم العمل التطوعي، والتي شهدت تسجيل ومشاركة أكثر من 3500 شاب وفتاة بالفرص التطوعية، من خلال إدارة التطوع البلدي في الأمانة، والتي ترتكز مهامها على خدمات ومسؤوليات القطاع البلدي.

وحصلت إدارة التطوع البلدي التابعة لإدارة الشراكة والمسؤولية الاجتماعية على المركز الأول على مستوى الأمانات المتوسطة؛ وذلك لتحقيقها المستهدف لأعداد المتطوعين بنسبة «109%»، وعلى المركز الثاني على مستوى الأمانات كافة بعدد 100 فرصة تطوعية.

- وماذا عن مبادرات تعزيز جودة الحياة؟

وقعت الأمانة عددًا من مذكرات الشراكة والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، تجسيدًا لأهداف رؤية المملكة 2030 في ظل توجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة «أيدها الله»، وبما يُعزز من دور الأمانة في خدمة المجتمع وإرساء أوجه التعاون والشراكة بين كافة الجهات والقطاعات ذات العلاقة، والتي تقوم على مبدأ التعاون والتكامل وتحقيق مفهوم الشراكة في العمل الاجتماعي والتنموي في ظل مشاركة القطاع الخاص في العملية التنموية والتطويرية للأحساء.

- ماذا عن مستجدات تطوير شاطئ العقير ومتنزهي جبل الشعبة والملك عبدالله البيئي؟

تعمل الأمانة على التطوير المستمر لشاطئ العقير؛ تعزيزًا للجانب الترفيهي للمواطن والزائر، وتدعيمًا للقطاع السياحي في المنطقة، فشاطئ العقير يعتبر أحد مستهدفات الأمانة في تحقيق رؤية المملكة الطموح 2030 لـ «مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر ووطن طموح» باعتبار الشاطئ نقطة جذب سياحي واعد، نظير ما يمتلكه من مقومات مستدامة للمشاريع السياحية الجاذبة للمستثمرين.

وفيما يتعلق بمشروع متنزه جبل الشعبة، فالأعمال متواصلة لتنفيذ المرحلة الرابعة؛ وذلك ضمن الخطط المرحلية لاستكمال المشروع، وتتضمن هذه المرحلة عناصر ترفيهية وخدمية عدة.

أما بالنسبة لمتنزه الملك عبدالله البيئي، فشملته مؤخرًا خطوات تطويرية لإعادة تأهيله، ومنها إعادة تأهيل أرضيات المتنزه، وتخصيص مسارات للدراجات الهوائية، وتهيئة ساحات لأجهزة التمارين الرياضية، وصيانة المزروعات والمسطحات الخضراء، وإنارة المتنزه، وتركيب ألعاب أطفال جديدة.

- وهل هناك خطط قادمة لطرح المزيد من حدائق الأحياء للاستثمار؟

الأمانة تدعم هذا المسار مستقبلا وصولا إلى تعزيز التطوير الخدمي بمشاريع أنسنة المدن والمتمثل في الحدائق العامة والمتنزهات.

- ما هي تفاصيل مشاريع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول؟

أنجزت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة «إدارة صيانة السيول والأمطار»، أكثر من 35 % من مشروع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول بحي السلمانية الجنوبية بالهفوف، والذي يخدم أحياء «الربوة -السلمانية الجنوبية -جزء من حي السلمانية الشمالية»، بإجمالي طول شبكة الانحدار 79409 مترًا طوليًا، من قطر 315 مم وحتى قطر 3000 مم.

ويرتبط المشروع بمحطة تضم 6 مضخات، فيما يتكون طول خط الطرد 3740 قطر 2600 مم من محطة الضخ إلى القناه الاستراتيجية، وتتواصل الأعمال في مشروع إعادة تأهيل خط تصريف مياه الأمطار بطريق الملك فهد والذي يتكون من أعمال خطوط الأنابيب، وإعادة السفلتة وطبقات الأساس لخنادق الأنابيب، وأعمال المنهولات، وغرف التفتيش والعزل، وغير ذلك مما يتطلبه المشروع من أعمال تضمن جودة مخرجات العمل، ويخدم المشروع «طريق الملك فهد – طريق الأمير سعود بن جلوي – طريق الأمير طلال بن عبد العزيز»، بما مساحته 20 كليو متر مربع.

وأتمت الأمانة إنجاز مشروع إعادة تأهيل خط تصريف مياه الأمطار «D1» بطريق الملك فهد، بما يشمل أعمال التدعيم الإنشائي للأجزاء المتضررة، ومعالجة القطاع الخرساني لسقف العبارة بالكامل، وأعمال المعالجة للتشققات الإنشائية والسطحية، وأعمال المعالجة ومقاومة الصدأ للحديد، إضافة إلى العزل المائي للعبارة بالكامل بمواد أسمنتية.

- وماذا عن مخططات أراضي منح الأوامر السامية؟

تعمل الأمانة على استكمال سفلتة مخططات المنح، وتشمل مخطط جنوب الهفوف 4/400، بمساحة تقدر بأكثر من 800 ألف متر مربع، ورفعت الأمانة جميع الاحتياجات الخاصة بمخططات المنح فيما يتعلق بالسفلتة وتحديد أولوياتها من حيث الكثافة السكنية والنمو العمراني ووضع إستراتيجية لتنفيذها خلال السنوات القادمة، وذلك وفق الاعتمادات المالية.

- إلى أين وصلت خطط زيادة الرقعة الخضراء؟

دشنت الأمانة مؤخرا مشروعا لإنشاء البيوت المحمية و«البذاره الزراعية»، والذي يستهدف مضاعفة إنتاج المشتل الزراعي لشتلات الأشجار والشُجيرات سنوياً من 250 ألف شتلة إلى 500 ألف شتلة، بدءاً من العام القادم.

وعملت الأمانة على زراعة مليون شجرة، والتي أسهمت في تحقيق مستهدفات عدة وعلى مختلف الأصعدة، ومنها: تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال ربط إصدار رخصة إيصال التيار الكهربائي للمنازل الجديدة باشتراط غرس 3 أشجار مع تكفل الأمانة بتوزيع أشجار مختلفة الأصناف والأحجام للمواطنين والمقيمين بعد رفع طلباتهم والتسجيل في الرابط الإلكتروني الخاص بالمبادرة.