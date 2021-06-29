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شكرا لقرائتكم القبض على 10 مخالفين بحوزتهم أقراص أمفيتامين وحشيش مخدر بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
القبض على 10 مخالفين بحوزتهم أقراص أمفيتامين وحشيش مخدر بمكة
مخالفين لنظام أمن الحدود
متابعات الخليج 365 - واس
تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على (10) مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهم أقراص أمفيتامين ومادة الحشيش المخدر.
تعقب وضبط المخالفين:
وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية المختصة بالمنطقة من القبض على (10) مخالفين لنظام أمن الحدود في العقدين الثالث والرابع من العمر، ضبط بحوزتهم أقراص أمفيتامين مخدر، ومادة الحشيش المخدر.
اتخاذ الإجراءات النظامية:
وأضاف متحدث شرطة منطقة مكة، أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
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