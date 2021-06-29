محمد بن مسعود - الدمام - سجَّلت الكويت 1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و10 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الكويتية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 353133، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1943. الكويت تسجِّل 1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-06-28 سجَّلت الكويت 1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و10 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الكويتية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 353133، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1943. 28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442 10:37 PM سجَّلت الكويت 1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و10 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الكويتية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 353133، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1943. ، الكويت تسجِّل 1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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