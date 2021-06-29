، بحثًا عن "استرازينيكا".. مئات الباكستانيين يقتحمون مركزًا للتلقيح ،

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اقتحم مئات الباكستانيين، اليوم (الاثنين)، مركزًا حكوميًا للتلقيح في إسلام آباد للمطالبة بتلقي اللقاح، مع مواجهة البلاد نقصًا في الأمصال، على الرغم من انخفاض عدد الإصابات بـ"كوفيد19".
وأغلب المطالبين بالتلقيح هم من الباكستانيين الذين يعملون في الخارج؛ خصوصًا في دول الخليج، وهم يحتاجون إلى لقاح استرازينيكا، الذي يصعب العثور عليه في باكستان كي يتمكنوا من دخول هذه البلدان.
وأوضح المسؤول في الشرطة فاروق أمجد بوتار، أن طاقة الاستيعاب محدودة للغاية، لكن المركز شهد في الأيام الأخيرة توافد الراغبين في السفر إلى الخارج بكثرة، وفقًا لـ"فرانس 24".
وتلقى نحو 12 مليون باكستاني جرعة واحدة على الأقل من أصل 220 مليون نسمة، معظمهم من اللقاحين الصينيين سينوفارم وسينوفاك.
بحثًا عن "استرازينيكا".. مئات الباكستانيين يقتحمون مركزًا للتلقيحصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-28
اقتحم مئات الباكستانيين، اليوم (الاثنين)، مركزًا حكوميًا للتلقيح في إسلام آباد للمطالبة بتلقي اللقاح، مع مواجهة البلاد نقصًا في الأمصال، على الرغم من انخفاض عدد الإصابات بـ"كوفيد19".
وأغلب المطالبين بالتلقيح هم من الباكستانيين الذين يعملون في الخارج؛ خصوصًا في دول الخليج، وهم يحتاجون إلى لقاح استرازينيكا، الذي يصعب العثور عليه في باكستان كي يتمكنوا من دخول هذه البلدان.
وأوضح المسؤول في الشرطة فاروق أمجد بوتار، أن طاقة الاستيعاب محدودة للغاية، لكن المركز شهد في الأيام الأخيرة توافد الراغبين في السفر إلى الخارج بكثرة، وفقًا لـ"فرانس 24".
وتلقى نحو 12 مليون باكستاني جرعة واحدة على الأقل من أصل 220 مليون نسمة، معظمهم من اللقاحين الصينيين سينوفارم وسينوفاك.
28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
09:49 PM
يطالبون بتلقي اللقاح ليتمكنوا من العودة إلى دول الخليج
اقتحم مئات الباكستانيين، اليوم (الاثنين)، مركزًا حكوميًا للتلقيح في إسلام آباد للمطالبة بتلقي اللقاح، مع مواجهة البلاد نقصًا في الأمصال، على الرغم من انخفاض عدد الإصابات بـ"كوفيد19".
وأغلب المطالبين بالتلقيح هم من الباكستانيين الذين يعملون في الخارج؛ خصوصًا في دول الخليج، وهم يحتاجون إلى لقاح استرازينيكا، الذي يصعب العثور عليه في باكستان كي يتمكنوا من دخول هذه البلدان.
وأوضح المسؤول في الشرطة فاروق أمجد بوتار، أن طاقة الاستيعاب محدودة للغاية، لكن المركز شهد في الأيام الأخيرة توافد الراغبين في السفر إلى الخارج بكثرة، وفقًا لـ"فرانس 24".
وتلقى نحو 12 مليون باكستاني جرعة واحدة على الأقل من أصل 220 مليون نسمة، معظمهم من اللقاحين الصينيين سينوفارم وسينوفاك.
، بحثًا عن "استرازينيكا".. مئات الباكستانيين يقتحمون مركزًا للتلقيح ،
المصدر : الخليج 365
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