، الكويت تسمح لمواطنيها الملقحين بالعبور من المنافذ البرية والبحرية ،

محمد بن مسعود - الدمام - يطبق القرار اعتباراً من غدٍ وحتى 31 يوليو

أعلن مكتب التواصل الحكومي بالكويت، اليوم (الاثنين)، أن مجلس الوزراء سيسمح للمواطنين الحاصلين على جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا بالعبور من المعابر البرية والبحرية اعتباراً من 29 يونيو (حزيران) وحتى 31 يوليو (تموز).

وأوضح المكتب أن القرار يشمل المواطنين وأقاربهم من الدرجة الأولى والمرافقين من العمالة المنزلية، وفقاً لـ"رويترز".