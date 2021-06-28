السعودية | وزارة التجارة توقع إتفاقية مع “جمعية المراجعين الداخليين” لتبادل الخبرات لتبادل الخبرات بمجال المخاطر والحوكمة والالتزام

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شهد معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي ومعالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور حسام العنقري، اليوم الإثنين، توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة والجمعية بهدف تطوير البرامج المشتركة وتبادل الخبرات وتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بالمراجعة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية وتقييم جودة الأداء.

وقع الاتفاقية من طرف وزارة التجارة وكيل الوزارة للأعمال التجارية الأستاذ عبدالسلام المانع، ومن الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين المدير التنفيذي الأستاذ عبدالله الشبيلي، وبموجبها تقدم الجمعية الدعم العلمي والمعرفي لمنسوبي المراجعة الداخلية بقطاع وزارة التجارة، والعمل على تعزيز التعاون في البحوث المشتركة والمرتبطة بمجالات مهنة المراجعة الداخلية، ورفع الوعي بأهداف المهنة والحملات التثقيفية لتعزيز الرقابة الذاتية، وتبادل المعلومات والمراجع العلمية بين الطرفين لاستخدامها في إجراء الدراسات المختصة بالمراجعة الداخلية، بالإضافة إلى إعداد الدراسات المتعلقة بالأنظمة، واللوائح، والمعايير ذات الصلة بأعمال المراجعة الداخلية.

من جانب آخر، كرمت الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين ممثلة برئيس مجلس إدارتها الدكتور حسام العنقري؛ معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، نظير ما قدمه طوال فترة رئاسته لمجلس إدارة الجمعية واسهاماته الواضحة في النهوض بمجتمع مهنة المراجعة الداخلية في المملكة خلال الأعوام الماضية.