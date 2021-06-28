موجز ”الخليج 365” للسيارات..أول أتوبيس كهربائي مصري وصدمة تسلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

طرحت شركة "سونو موتورز" سيارتها Sion المدمجة، التي تعتمد على نظام دفع كهربائي يتم توليده بواسطة الخلايا الشمسية.

نجحت مصر في إنتاج أول أتوبيس كهربائي بأيد محلية، لمواكبة التوجه العالمي للتحول للمركبات الكهربائية.



أعلنت شركة ستروين عن إطلاق سيارتها DS4 الجديدة في الأسواق خلال الربع الأخير من العام الجاري بسعر 28 ألفا و900 يورو.

كشفت شركة "آر إم إل" النقاب عن سيارتها الرياضية Short Wheelbase الجديدة المستوحاة من الأيقونة فيراري 250 GT SWB لعام 1959.

