"دلتا كورونا" توقف رحلات الطيران البريطانية إلى هونج كونج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت هونج كونج أنها سوف تحظر كافة رحلات طيران الركاب القادمة من بريطانيا اعتبارا من الخميس المقبل.

ووصفت هونج كونج، الوضع الوبائي في البلاد بأنه "شديد الخطورة"،رغم قيامها بتخفيف متطلبات الدخول للأشخاص القادمين من مناطق أخرى حول العالم.

وقالت هونج كونج" اعتبارا من الساعة 00:00 صباحا في الأول من يوليو/تموز يوليو (بتوقيت هونج كونج)، سيتم منع جميع رحلات الركاب القادمة من المملكة المتحدة من الهبوط".

وأضافت، تم اتخاذ القرار" في ضوء التدهور الأخير للوضع الوبائي في المملكة المتحدة، وتفشي سلالة دلتا المتحورة هناك، إلى جانب عدد من حالات الإصابة بسلالات L452R المتحورة، والتي تم رصدها في اختبارات لأشخاص قادمين من المملكة المتحدة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.



يأتي هذا القرار بينما تعتزم بريطانيا تخفيف قيود السفر للخارج، لكل من تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا المستجد.

وألمح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس الماضي، إلى أنه سيتم تخفيف القيود المفروضة على السفر إلى الخارج للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد "كوفيد-19"، في المملكة المتحدة رغم الارتفاع الحالي في العدوى.

