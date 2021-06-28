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تراجع أسعار النفط إثر مؤشرات على زيادة إنتاج أوبك

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-29

تراجع أسعار النفط إثر مؤشرات على زيادة إنتاج أوبك

برنت يسجل 74.59 دولار للبرميل

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجلت أسعار النفط تراجعًا، مساء أمس الاثنين، إثر مؤشرات على موافقة أوبك+ على زيادة الإنتاج خلال الاجتماع المقرر انعقاده الخميس المقبل.

خام غرب تكساس:

فقد هبط سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي خلال تعاملات أمس بمقدار 1.33 دولار إلى 72.75 دولار للبرميل.

سعر خام برنت:

وتراجع سعر خام برنت القياسي بمقدار 1.59 دولار إلى 74.59 دولار للبرميل.
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