الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-29

تراجع أسعار النفط إثر مؤشرات على زيادة إنتاج أوبك

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجلت أسعار النفط تراجعًا، مساء أمس الاثنين، إثر مؤشرات على موافقة أوبك+ على زيادة الإنتاج خلال الاجتماع المقرر انعقاده الخميس المقبل.

خام غرب تكساس:

فقد هبط سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي خلال تعاملات أمس بمقدار 1.33 دولار إلى 72.75 دولار للبرميل.

سعر خام برنت:

وتراجع سعر خام برنت القياسي بمقدار 1.59 دولار إلى 74.59 دولار للبرميل.

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