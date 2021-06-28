الحصيني يتوقع موجة الأشد حرارة حتى الآن ببعض المناطق والعظمى 50 مئوية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع خبير الأرصاد عبدالعزيز الحصيني، كتلة هوائية الأشد حرارة حتى الآن على بعض مناطق المملكة العربية السعودية.

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: إن هذه الكتلة الهوائية تبدأ من يوم غد الثلاثاء، ومن المتوقع أن تقترب درجة الحرارة فيها من 50 درجة على أجزاء من المنطقة الشرقية وشمالها وشرق الحدود الشمالية، في حين تتراوح بين 45 و48 درجة في كل من الرياض والقصيم والمدينة المنورة.

تستمر الموجة 5 أيام:

كما توقع الحصيني استمرار هذه الكتلة الهوائية الحارة لمدة 5 أيام، مشيرًا إلى أن هذه الموجات الحارة ليست مستغربة في مثل هذا الوقت من العام، خاصة وأننا نعيش في فترة “حر الانصراف”.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة، على مرتفعات جازان، وعسير، وسماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات الباحة، ومكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

توقعات درجات الحرارة:

كما توقع المركز، استمرار الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتصل أعلى درجة حرارة إلى 48 درجة مئوية في حفر الباطن، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في السودة.



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