الارشيف / اخبار السعوديه

الولايات المتحدة تسجّل 4,716 إصابة جديدة بكورونا

0 نشر
editor12 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم الولايات المتحدة تسجّل 4,716 إصابة جديدة بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-28

الولايات المتحدة تسجّل 4,716 إصابة جديدة بكورونا

متابعات الخليج 365 - واس

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 4,716 إصابة ‏جديدة بفيروس المستجد (كوفيد-19)، و111 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.‏

وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,451,748 ، فيما بلغ إجمالي ‏الوفيات 601,506.‏


شارك الخبر

مقالات ذات صلة




الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا