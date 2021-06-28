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شكرا لقرائتكم الولايات المتحدة تسجّل 4,716 إصابة جديدة بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-28
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الولايات المتحدة تسجّل 4,716 إصابة جديدة بكورونا
متابعات الخليج 365 - واس
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 4,716 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و111 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,451,748 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 601,506.
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