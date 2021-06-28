الولايات المتحدة تسجّل 4,716 إصابة جديدة بكورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-28

متابعات الخليج 365 - واس

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 4,716 إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و111 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.‏

وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,451,748 ، فيما بلغ إجمالي ‏الوفيات 601,506.‏

شارك الخبر