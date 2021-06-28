، مساعد وزير الرياضة يعقد اجتماعًا مع رؤساء أندية دوري الدرجة الثانية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - عقد مساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع رؤساء أندية دوري الدرجة الثانية بالقاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، وعددٍ من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
وفي مستهل الاجتماع، رحب الدلاك بالجميع، مقدمًا شكره للأندية، على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية وطوال منافسات الموسم الماضي، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق في المرحلة المقبلة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات العلاقة بأندية دوري الدرجة الثانية أبرزها دعم استراتيجية الأندية وإعانة الاحتراف ومواعيد صرفها وجاهزية الملاعب وعددٍ من مقترحات الأندية المعنية، والتشديد على ضرورة العمل على تطوير منافسات كرة القدم ورفع مستوى مسابقاتها، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، بما يحقق المزيد من النمو والانتشار نحو تحقيق بيئة تنافسية مميزة، إلى جانب الاهتمام بالألعاب المختلفة ورفع معدل انتشارها.
وفي ختام اللقاء، استمع مساعد وزير الرياضة لمجموعة من الملاحظات والمرئيات التي أبداها رؤساء الأندية، مشددًا على دورهم المهم في العمل على رفع مستوى المنافسة في مختلف الألعاب وتحفيز ممارسيها بما يُسهم في صناعة رياضة متطورة تجسد ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام كبيرين من قِبل القيادة الرشيدة.
مساعد وزير الرياضة يعقد اجتماعًا مع رؤساء أندية دوري الدرجة الثانيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-28
عقد مساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع رؤساء أندية دوري الدرجة الثانية بالقاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، وعددٍ من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
وفي مستهل الاجتماع، رحب الدلاك بالجميع، مقدمًا شكره للأندية، على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية وطوال منافسات الموسم الماضي، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق في المرحلة المقبلة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات العلاقة بأندية دوري الدرجة الثانية أبرزها دعم استراتيجية الأندية وإعانة الاحتراف ومواعيد صرفها وجاهزية الملاعب وعددٍ من مقترحات الأندية المعنية، والتشديد على ضرورة العمل على تطوير منافسات كرة القدم ورفع مستوى مسابقاتها، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، بما يحقق المزيد من النمو والانتشار نحو تحقيق بيئة تنافسية مميزة، إلى جانب الاهتمام بالألعاب المختلفة ورفع معدل انتشارها.
وفي ختام اللقاء، استمع مساعد وزير الرياضة لمجموعة من الملاحظات والمرئيات التي أبداها رؤساء الأندية، مشددًا على دورهم المهم في العمل على رفع مستوى المنافسة في مختلف الألعاب وتحفيز ممارسيها بما يُسهم في صناعة رياضة متطورة تجسد ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام كبيرين من قِبل القيادة الرشيدة.
28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
11:48 PM
عقد مساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع رؤساء أندية دوري الدرجة الثانية بالقاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، وعددٍ من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
وفي مستهل الاجتماع، رحب الدلاك بالجميع، مقدمًا شكره للأندية، على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية وطوال منافسات الموسم الماضي، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق في المرحلة المقبلة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات العلاقة بأندية دوري الدرجة الثانية أبرزها دعم استراتيجية الأندية وإعانة الاحتراف ومواعيد صرفها وجاهزية الملاعب وعددٍ من مقترحات الأندية المعنية، والتشديد على ضرورة العمل على تطوير منافسات كرة القدم ورفع مستوى مسابقاتها، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، بما يحقق المزيد من النمو والانتشار نحو تحقيق بيئة تنافسية مميزة، إلى جانب الاهتمام بالألعاب المختلفة ورفع معدل انتشارها.
وفي ختام اللقاء، استمع مساعد وزير الرياضة لمجموعة من الملاحظات والمرئيات التي أبداها رؤساء الأندية، مشددًا على دورهم المهم في العمل على رفع مستوى المنافسة في مختلف الألعاب وتحفيز ممارسيها بما يُسهم في صناعة رياضة متطورة تجسد ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام كبيرين من قِبل القيادة الرشيدة.
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المصدر : الخليج 365
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