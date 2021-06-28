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بعد مرور 120 دقيقة، حقق المنتخب الإسباني، انتصاراً مستحقاً بنتيجة (5-3) خلال مواجهة كرواتيا، مساء اليوم الاثنين، في إطار منافسات دور ثمن النهائي لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).
وسجل لكرواتيا بيدري جونزاليس لاعب إسبانيا بالخطأ في الدقيقة 20، وأورسيتش في الدقيقة 85، وباسالايتش في الدقيقة (90+3)، بينما سجل لإسبانيا بابلو سارابيا في الدقيقة 38، وأزبليكويتا في الدقيقة 57، وفيران توريس في الدقيقة 77، وموراتا في الدقيقة 100، وأوريازابال في الدقيقة 103.
في مباراة الأهداف الثمانية.. إسبانيا تعبر محطة كرواتيا إلى ربع نهائي يورو2020صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-28
بعد مرور 120 دقيقة، حقق المنتخب الإسباني، انتصاراً مستحقاً بنتيجة (5-3) خلال مواجهة كرواتيا، مساء اليوم الاثنين، في إطار منافسات دور ثمن النهائي لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).
وسجل لكرواتيا بيدري جونزاليس لاعب إسبانيا بالخطأ في الدقيقة 20، وأورسيتش في الدقيقة 85، وباسالايتش في الدقيقة (90+3)، بينما سجل لإسبانيا بابلو سارابيا في الدقيقة 38، وأزبليكويتا في الدقيقة 57، وفيران توريس في الدقيقة 77، وموراتا في الدقيقة 100، وأوريازابال في الدقيقة 103.
28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
10:16 PM
ينتظر الفائز من مواجهة فرنسا وسويسرا
بعد مرور 120 دقيقة، حقق المنتخب الإسباني، انتصاراً مستحقاً بنتيجة (5-3) خلال مواجهة كرواتيا، مساء اليوم الاثنين، في إطار منافسات دور ثمن النهائي لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).
وسجل لكرواتيا بيدري جونزاليس لاعب إسبانيا بالخطأ في الدقيقة 20، وأورسيتش في الدقيقة 85، وباسالايتش في الدقيقة (90+3)، بينما سجل لإسبانيا بابلو سارابيا في الدقيقة 38، وأزبليكويتا في الدقيقة 57، وفيران توريس في الدقيقة 77، وموراتا في الدقيقة 100، وأوريازابال في الدقيقة 103.
، في مباراة الأهداف الثمانية.. إسبانيا تعبر محطة كرواتيا إلى ربع نهائي يورو2020 ،
المصدر : الخليج 365
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