شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الأمن العام: لا تهاون مع العمالة المخالفة والسجن والغرامة لمن يُسهل دخولهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه المتحدث الرسمي للأمن العام، العميد سامي الشويرخ، رسالة لمن يقومون بتسهيل دخول العمالة المخالفة وتشغيلهم وإيوائهم، مضيفا أن ذلك يعد جريمة كبيرى موجبة التوقيف، والعقوبات فيها تصل إلى مليون ريال، والسجن من 5 إلى 15 عام، بجانب التشهير بالشخص الذي يسهل دخول أو تشغيل أو إيواء هذه العمالة.

ولفت إلى أن منذ بداية انطلاق الحملة الأمنية ضد العمالة المخالفة إلى الوقت الحالي تم ضبط أكثر من 5 مليون مخالف، مؤكدًا أنه لا تهاون في التعامل مع المخالفين، وذلك بحسب ما حديثه بقناة "السعودية".

وأكد أن تعاون المواطن والمقيم أدى إلى نتائج إيجابية في الحملات الأمنية لضبط المخالفين لنظام الإقامة والعمل.