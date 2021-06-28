شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تكشف عن شروط ومدة التعافي من فيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة عن شروط ومدة التعافي من فيروس كورونا، قائلة:"إذا كانت الحالة المؤكدة يصاحبها أعراض؛ فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض".

واشترطت وزارة الصحة مضي آخر 3 أيام منها على الأقل بدون وجود أعراض تنفسية "سعال، ضيق تنفس" وارتفاع بالحرارة دون استخدام أدوية.

وأشار حساب " صحة 937":" في الحالة المؤكدة بدون أعراض يكون التعافي بعد مرور مدة 10 أيام على الأقل من تاريخ أخذ أول عينة إيجابية، وفي كلا الحالتين بعد إتمام مدة التعافي لايستدعي ذلك تأكيد فحص مخبري".