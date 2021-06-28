شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. استشارية نفسية : المشاهير ساهموا في التعاسة وإفساد العلاقات الزوجية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قالت استشارية نفسية وأسرية، عبير باكدم، إن مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ساهموا في تفكيك المنازل وتوتر العلاقة الزوجية.

وأضافت أن بعض المشاهير يتعمدون تصوير أنفسهم بصحبة زوجاتهم ويتظاهرون بالسعادة، ولا يظهرون الجانب الآخر من حياتهم، لكن المشاهد لفيديوهاتهم لا يعرف ذلك فيبدأ يقارن بين حياته وحياتهم، ويشعر حينها بالتعاسة.

وأكدت أن المشاهير ساهموا في زيادة حالات الطلاق وإفساد العلاقات الزوجية، خاصة مشهورات التواصل التي تتباهى بملابسها ومجوهراتها وخروجاتها، مما جعل بعض المشاهدين يشعرون بالنقص، وذلك بحسب ما ذكرته خلال حديثها في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية".

وأشارت إلى أن البعض تأثر بالمشاهير لدرجة جعلتهم يحولون حياتهم لمجرد نسخة من حياة المشهور، فأذا أعلن المشهور عن منتج معين يسارع المشاهد في شراء هذه المنتجات حتى ولو لم يكن يحتاجها.

وأكدت أن بعض الحالات التي باشرتها كانت لسيدات شعروا بالنقص بسبب المشاهير، فضلا عن أن بعضهن طلبوا من أزواجهن توثيق صور من حياتهم لنشرها على تطبيق "سناب سات"، مثلما تفعل مشهورات التواصل الاجتماعي إلا أن الأزواج رفضوا وحدثت مشاكل بينهما.