شكرا لمتابعة خبر عن استشاري: توقف الحصوة أسفل الحالب باتجاه المثانة يسبب ارتجاع البول فوقها ممتدًا للكلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف الدكتور محمد الشهري، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية والمناظير وجراحات الليزر المتقدمة، عن خطورة توقف الحصوة عند أسفل الحالب تجاه المثانة.

وقال محمد الشهري في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر":"مع نزول حصوات الكلية قد تتوقف الحصوة في الحالب عند أضيق الأماكن على طول الحالب و هي أعلى الحالب منطقة عبور الحالب بجانب الأوعية الرئيسية المغذية للجزء السفلي من الجسم منطقة أسفل الحالب ناحية المثانة".

وأوضح محمد الشهري:" هذا التوقف قد يسبب ألم شديد وارتجاع البول فوق الحصوة ممتداً للكلية".