سفارة السعودية بلندن تنوه بحريق قرب محطة قطارات وتحدد رقمًا للطوارئ

الرياض - محمد عبدالله - حذرت السفارة السعودية في المملكة المتحدة، اليوم الإثنين، مواطنيها من وجود حريق قرب محطة Elephant and Castle.

وقالت السفارة، في تغريدة عبر حسابها على تويتر: «تنوه السفارة على أهمية اتخاذ الحيطة والحذر جرّاء الحريق الذي وقع بالقرب من محطة Elephant and Castle وإتباع تعليمات السلطات البريطانية بتجنب المنطقة وإبقاء النوافذ والأبواب مغلقة. وبإمكان المواطنين في حال حدوث أي طارئ التواصل مع هاتف الطوارئ 07799519495».

واندلع حريق تسبب في إطلاق عمود ضخم من الدخان في السماء جنوب العاصمة البريطانية لندن اليوم الإثنين.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن نحو 70 من رجال الإطفاء يكافحون الحريق الذي اندلع في بعض أقواس السكك الحديدية بالقرب من محطة إليفانت وكاسل.

وقالت إدارة الإطفاء في لندن إن ثلاث وحدات تجارية اشتعلت فيها النيران إلى جانب أربع سيارات وصندوق هواتف، وتم تحذير السكان المحليين بإبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة، كما تم منع جميع القطارات من المرور عبر المنطقة، فيما أفاد بعض الأشخاص الذين يعيشون في المنطقة بأنهم سمعوا دوي انفجار.