وزارة الحج تستعرض آليات وشروط خدمات الإعاشة الاستثنائية

الرياض - محمد عبدالله - نظمت وزارة الحج والعمرة، اليوم ورشة عمل بعنوان «ضوابط وآليات عمل موسم حج 1442هـ» لشركات ومؤسسات حجاج الداخل، بحضور نائب الوزير الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، التي تتضمن عددًا من الجلسات بمقر الوزارة بالعاصمة المقدسة.

واستعرضت الوزارة خلال الورشة آليات واشتراطات خدمات الإعاشة الاستثنائية التي ستُقدَّم خلال موسم حج 1442هـ، الذي أكدت فيه ضرورة تقديم هذه الخدمات من خلال المتعهدين المؤهلين من جهة الاختصاص لضمان أمن وسلامة الغذاء، كما تجاوب مسؤولو الوزارة مع استفسارات الشركات وقدموا لهم الدعم المطلوب بالتفاهم مع الجهات المختصة.

وتناولت الورشة أهم ملامح الخطة التنفيذية للنقل لموسم حج 1442هـ، متضمنةً أنماط النقل ومجموعات الحركة والوحدات التنفيذية المكونة من 20 حاجًا في الحافلة الواحدة خلال كامل رحلة الحاج من بداية مرحلة طواف القدوم من الأربع نقاط الرئيسة: (الهدا، الزايدي، النوارية والشرائع) إلى طواف الإفاضة والوداع ونهاية رحلة الحاج.