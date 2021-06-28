أمانة مكة تتفاعل مع بلاغ «الإبل السائبة»: أمام جهة الاختصاص

الرياض - محمد عبدالله - تفاعلت أمانة العاصمة المقدسة، مع بلاغ بشأن وجود إبل سائية تتجوّل داخل الأحياء بمركز بمنطقة مكة المكرمة، وأكدت الإمانة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن الملاحظة تمت إحالتها إلى الجهة المختصة.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة، تلقت بلاغًا بشان تجول الإبل السائبة داخل أحياء مخططات ولي العهد السكنية بمركز بمنطقة مكة المكرمة.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، دَعت المنشآت البيطرية الراغبة في التقديم لخدمة ترقيم الإبل إلكترونيًّا في المملكة، إلى تقديم طلباتهم؛ وذلك بهدف توثيق الثروة الحيوانية رسميًّا في سجلات الوزارة، والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى في ضبط الإبل السائبة، والحدّ من حوادث المرور وإزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات على الطرق السريعة بين المدن.

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