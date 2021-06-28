الأمطار تتواصل على عسير وجازان

تواصل هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير، أمس، في حين كانت السماء غائمة جزئيا تخللها سحب رعدية على مرتفعات الباحة ومكة المكرمة، وامتدت إلى مرتفعات المدينة المنورة.

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية، فيما سجلت حفر الباطن أعلى درجات الحرارة بـ48 درجة مئوية.

حالة مطرية

من جانبه، أكد خبير الطقس الدكتور عبدالله المسند أن الحالة المطرية الجنوبية الغربية تنشط فوق مرتفعات السروات، ويشمل ذلك أجزاء من جازان وعسير ومكة ومنها الطائف.

أما عن حالة الطقس في الخليج العربي، فقال إن أمس كان حارا في الكويت وجنوب العراق من حيث درجة الحرارة «52.5 درجة مئوية».