رفع 128 ألف طن من النفايات

وأوضح أمين المنطقة، الدكتور وليد الحميدي، أن أعمال النظافة تأتي ضمن مبادرة إزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، والجدولة المستمرة للبرامج الشاملة التي تقوم بها الأمانة، لرفع مستوى الخدمات في مدينة «أبها»، تعزيزا للوعي المجتمعي في المحافظة على البيئة.
وبيّن أن الأمانة عززت جهودها في النظافة العامة خلال الفترة الماضية، من خلال جدولة خطة أعمال النظافة، وتقسيم الفرق والآليات على مدى اليوم.
ودعا «الحميدي» الجميع إلى أهمية التعاون في أعمال النظافة العامة، وإبلاغ الأمانة في حال رصد أي ملاحظات على مدى الساعة عبر الاتصال بالرقم الموحد «940».
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