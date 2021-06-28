اخبار السعوديه

أعمدة الموت

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الأمطار تتواصل على عسير وجازان

تواصل هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير، أمس، في حين كانت السماء غائمة جزئيا تخللها سحب رعدية على...

f388737ec9.jpgجدة : يمن لقمان
74ff5efb93.jpg18 ذو القعدة 1442 هـ

تعرف على عقوبات الإضرار بالمتنزهات الوطنية

أكد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ضرورة المحافظة على الغابات والمتنزهات الوطنية وجميع مواقع الغطاء النباتي...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png18 ذو القعدة 1442 هـ

الرياض: القبض على 5 ارتكبوا 11 جريمة سلب

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png18 ذو القعدة 1442 هـ

السماح لمطابخ مكة بالذبح خلال عيد الأضحى

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة السماح للمطابخ الأهلية بالذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ؛ بهدف توفير عدد من الخيارات أمام...

icon-byline.pngمكة المكرمة: دوت الخليج
icon-clock.png18 ذو القعدة 1442 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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