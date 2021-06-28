أعمدة الموت

الأمطار تتواصل على عسير وجازان تواصل هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير، أمس، في حين كانت السماء غائمة جزئيا تخللها سحب رعدية على... جدة : يمن لقمان جدة : يمن لقمان 18 ذو القعدة 1442 هـ 18 ذو القعدة 1442 هـ

تعرف على عقوبات الإضرار بالمتنزهات الوطنية أكد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ضرورة المحافظة على الغابات والمتنزهات الوطنية وجميع مواقع الغطاء النباتي... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 18 ذو القعدة 1442 هـ 18 ذو القعدة 1442 هـ

الرياض: القبض على 5 ارتكبوا 11 جريمة سلب صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 18 ذو القعدة 1442 هـ 18 ذو القعدة 1442 هـ

السماح لمطابخ مكة بالذبح خلال عيد الأضحى أعلنت أمانة العاصمة المقدسة السماح للمطابخ الأهلية بالذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ؛ بهدف توفير عدد من الخيارات أمام... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 18 ذو القعدة 1442 هـ 18 ذو القعدة 1442 هـ

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