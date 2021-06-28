تعاون بين غرفة مكة وجامعة المؤسس

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام محمد كعكي، الذي وقع الاتفاقية مع رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، أن الاتفاقية تأتي ضمن توجهات غرفة مكة المكرمة الموضوعة ضمن محاور استراتيجيتها 2022 الأربعة، التي تستهدف تنمية مجتمع حيوي بمدينة مكة المكرمة عبر الشراكات والاتفاقيات خاصة في مجالات التدريب والاستشارات.
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