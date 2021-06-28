شكرا لقرائتكم خبر عن لحج آمن صحي.. 78 شركة تقدم 1.2 مليون وجبة للحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال محمد بن يحي السميح عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة، إن 78 شركة ومؤسسة إعاشة تقدم وجبات الإعاشة لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة.

وأضاف: "ستقدم هذه الشركات للحجاج ثلاثة وجبات يومياً خلال تواجدهم في المشاعر المقدسة وذلك بنحو مليون و200 ألف وجبة"، لافتاً إلى أن هذه الوجبات تكون مسبقة التحضير، وآمنة كما يتم إعدادها وتقديمها وفقاً لاشتراطات الهيئة العامة للغذاء وأمانة العاصمة المقدسة.

وأشار إلى أنه سيتم توفير خدمات الإعاشة لكل حاج في غرفته وخيمته دون الحاجة للتجمع في صالات الطعام.

وأكد أن الجهود الكبيرة التي تبذل من كافة القطاعات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، وتطبيق البروتوكولات الصحية والتدابير الوقائية لكي ينعم حجاج بيت الله الحرام بفضل من الله، بحج آمن صحي يمكنهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.